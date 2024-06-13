【送料込】KMRii ケムリ スカル ドクロ Tシャツ Y2K グランジ

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◇◆他フリマアプリにも出品している場合があります。ご購入の前にお手数をおかけ致しますが在庫確認の為、一言コメントを頂けると幸いです。尚、他店で完売した場合、予告無しで削除させて頂きますので予めご了承下さい。◆◇此方の商品KmRiiのスカルTシャツになります。サイズ3愛用しておりましたので毛羽立ちあります。首元が赤くなっている部分があります。(画像⑤参照)ブランドタグ近くに小さい穴が空いています。(画像⑥参照)当方はカーディガンやジレ等羽織って着用しておりましたので気になりませんでしたが、気になる方はよくご考慮の上ご購入下さい。(画像⑧⑨参照)※コーデに使用しているお洋服は別売りとなります。★お洋服・靴等々まとめページ★→#NACHIクローゼット※注意※喫煙者有り。当方、猫を飼っております。商品自体は猫の居る部屋とは別の部屋に保管しておりますし、発送の際は再度検品致しますがどうしても毛が紛れ込む恐れがあります。アレルギーのある方・又は過度に気になる方はよくご考慮の上ご購入下さい。kmriiケムリmidasミダスCIVARIZEシヴァーライズROENロエンRatRoenラットロエンGHOSTOFHARLEMゴーストオブハーレムGLADNEWSグラッドニュースHeavenandEarthヘブンアンドアースglavilグラビルKERAケラhNAOTOエイチナオトSEXPOTセックスポットALGONQUINSアルゴンキンsexydynamitelondonセクシーダイナマイト地雷系量産型病みかわ女子フェアリーグランジy2kがお好きな方も是非。10/08〜15