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【本物証明証付き】 AT13 本革 クロコダイル 二つ折り財布 ウォレット
商品番号 A21153189419
商品名

【本物証明証付き】 AT13 本革 クロコダイル 二つ折り財布 ウォレット
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品説明ベトナムのハイブランドクロコダイルウォレットの出品！ベトナムの最高級クロコダイルを使用した老舗メーカーAT13の本革クロコダイルウォレットです。トレンド感溢れるデザインと高級感のある上質なレザークオリティーで現地の空港の免税店やドバイの展示会などにも出展されてるラグジュアリーブランド。AT13はクロコダイルの専門メーカーでショッピングサイトもある大人気のブランドです。今回は半額以下で出品！なぜ安いのか？現地で工場から直接ベトナム在住の方が買い付けていることと輸入許可証明書（CITES）にも記載されてますが1回で550個の大量仕入れを行うことで価格交渉に成功したからです。今回ラグジュアリークロコダイルブランドAT13は日本初上陸となります！更にクロコダイルは輸入が困難で手に入りにくいですが輸入許可済みのレア商品になります。※輸入許可証明書添付製造技術が飛躍的に向上した都市ベトナムホーチミン製、レザーのクオリティーは非常に高く一般的な艶感を少しマットにした肌触りの良い革です。この高級なクロコダイルレザー財布は、最高級のクロコダイルレザーと美しいデザインが融合しています。誰もが羨む高級感と、優れた質感を演出します。また、使いやすい形状と多数のポケットが付いているので、すべてのお金やカード、貴重品を整理することができます。この長財布は、一生ものの財布となるようにデザインされています。高級なクロコダイルレザー財布を手に入れて、贅沢なライフスタイルを演出しましょう♪サイズ横幅　92mm高さ　112mm厚み　21mm小銭入れ　なしカード収納　8つ札入れ　2つクロコダイルレザーが本物である証明として輸入許可証明書（CITES）のコピーを同封して発送させていただきます。本革ですので革の模様に個体差があることをご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/housekeeper417509.html
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