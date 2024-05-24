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商品詳細
Pearl パールフルート 管楽器型番 PF-665付属品ハードケース（ベタつきあり）ソフトケース タンポの状態はやや轍はありますが、一般的な中古品程度の使用感になります。分解清掃を行っております。音出しも問題なく、通常使用できる状態です。中古品のため現状販売になりますのでご了承下さい。こちらの商品は中古品のため多少の使用感はありますが、特に目立ったキズや汚れはなく、まだまだ使用出来る状態の商品になります。購入時の金額¥170,000
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パール楽器製造株式会社｜Pearl Flute
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