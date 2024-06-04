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newbalance MS327 GRM
商品番号 C17645443871
商品名

newbalance MS327 GRM
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 2,159 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューバランス　ＮＢms327ベトナム製ニューバランス公式オンラインショップ購入1シーズン履きました2023年に入ってからはは履いていません目立った傷や汚れはありません状態は画像でご確認くださいスエード部分は毛足が短いものになります箱付きメインカラー...グレースニーカー型...ローカット(Low)特徴/機能/素材...レザー,スエードクールビズスニーカースーツ
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MS327 GRM｜New Balance/ニューバランス

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