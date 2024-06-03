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なにわ男子 藤原丈一郎 ちびぬい 4体セット
商品番号 U14186787122
商品名

なにわ男子 藤原丈一郎 ちびぬい 4体セット
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

第1弾・初心LOVE・サンリオコラボのちびぬいです。全て公式サイトで購入しておりますが、第1弾のみ袋がなく何度か外に持ち出しています。特に目立った傷等ございませんが、素人管理ですので神経質な方は御遠慮ください。・バラ売り不可・即購入可・当方学生のため返信・発送にお時間頂きます
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