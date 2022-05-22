□正規のブランドショップで買い付け後代理店の専任バイヤーが鑑定済みです□本物の証明である白タグ(黒の場合もあります)も付いてます◻️流通価格(または購入価格)約33000円◻️保存状態新品未使用◻️サイズ48(M)45肩幅49身幅71着丈サイズの採寸はあくまで素人採寸ですので誤差はあると思います。正確なサイズは各ブランドのページでご確認ください。◻️鑑定正規のブランドショップでの買い付けのため100%本物の商品と断言します。万が一鑑定していただき偽物ということでしたらご全額返金させていただきます。ただしすり替え防止のためタグは切らずにお返しください。商品はすべてブランド公式のオンラインショップ、YOOX、ssense、farfetch、MATCHESFASHIONなどの海外正規販売店から購入した本物商品です。正規の代理店のバイヤーが正規のブランドショップで購入したのち再度鑑定しているため偽物商品はありません。状態は新品未使用です。本物の証明であるタグはすべて付いております。新品未使用とはいえ一度正規店から人の手に渡っているものですので細かなシワ、微細な経年劣化等がある可能性はあります。そのため気になる方は購入を御遠慮ください。よろしくお願い致します。#DOLCE\u0026GABBANA#Off-White#DSQUARED2#BURBERRY#SaintLaurent#GIVENCHY



新品未使用】カサブランカ casablanca okinawaTシャツ M | ultralifts.net



新品未使用】カサブランカ casablanca okinawaTシャツ M | ultralifts.net



新品未使用】カサブランカ casablanca okinawaTシャツ M 高級素材使用 ...



初回限定】 casablanca シャツ シャツ/ブラウス(七分/長袖) - lotnet.com



最先端 【新品】Casablanca カサブランカ シャツ カサブランカ pink M ...



新品未使用】カサブランカ casablanca okinawaTシャツ M 高級素材使用 ...



新品未使用】カサブランカ casablanca okinawaTシャツ M 高級素材使用 ...



2023カサブランカTシャツメンズTシャツレディースデザイナーシャツ半袖 ...



OKINAWA総柄ブリントオープンカラー長袖シャツ 22SS | CASABLANCA



高級 Casablanca カサブランカ シャツM kochmetal.com.br



最先端 【新品】Casablanca カサブランカ シャツ カサブランカ pink M ...



新品未使用品】CASABLANCAカサブランカ Tシャツ | keramorosso.com



Casablanca Okinawa グラフィックシャツ - Farfetch



Casablanca MS22-JTS-001WHITEJERSEY T-shirt (Casablanca/Tシャツ ...



新品未使用】カサブランカ casablanca okinawaTシャツ M 高級素材使用 ...