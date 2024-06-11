10/1まで【RAFSIMONS】Ovesize Fit Tシャツ ラフシモンズ



RAF SIMONS】Ovesize Fit Tシャツ (RAF SIMONS/Tシャツ・カットソー ...



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RAFSIMONS2023S/S2023年6月頃購入数回着用しておりますが、目立った汚れ等ございません。付属品:タグ着丈:約71cm肩幅:約55cm胸囲:約110cm袖丈:約20cm誤差ご了承ください。#RAFSIMONS#rafsimons#ラフシモンズ