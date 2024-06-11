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海外限定レアモデル 新品73/4 ロサンゼルス・エンゼルス NEWERA
商品番号 F29874424181
商品名

海外限定レアモデル 新品73/4 ロサンゼルス・エンゼルス NEWERA
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,630 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大谷翔平選手の所属する大人気チームロサンゼルス・エンゼルスの海外限定ニューエラキャップ、59FIFTYになります。サイドパッチは50周年記念アニバーサリーモデルです。新品未使用サイズ　73/4【61.5cm】カラー　ブラウンつば裏　グレー汗止め　ホワイト日本未発売カラー、海外限定カラーをお探しの方におすすめのキャップです。ダンボールで梱包して安心の発送です♪サイズを間違えて購入してしまったため出品いたします。#日本未発売ニューエラ#日本未発売NEWERA#海外限定ニューエラ#海外限定NEWERA#大谷翔平
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