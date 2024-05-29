サンローラン パリ イースト ウエスト レザー 二つ折り財布

【送料無料】24時間以内の即日発送‼️⧉フォロー割引ありますのでお気軽にフォロー\u0026コメントよろしくお願い致します✨✨⧉価格交渉OK✨✨#GLISHOPの出品一覧#サンローランパリ#SAINTLAURENT#二つ折り財布___⧉オススメポイント⧉___サンローランのロゴを箔押ししたクラシカルな印象の二つ折り財布。二つの札入れやカード入れなどが、スッキリと機能的に配置されています‼️コンパクトな見た目ながらも使い勝手が良いので、長く愛用できるアイテムです✨⁂外観⁂・型崩れ等大きく目立った傷や汚れもなく非常に綺麗な状態です⁂内観⁂・多少小銭入れに硬貨くすみアリ・その他大きく目立った傷や汚れもなく非常に綺麗な状態です⁂状態⁂中古品のため一般的な使用感のあるお品ですが、極美品で全体的にはとても綺麗な状態ですぐにお使い頂けます✨✳️詳細✳️【ブランド】サンローランパリ／SAINTLAURENTPARIS【型番】GBL396303【シリアル】GBL396303・0321【サイズ】横11cm 縦9.5cm 厚み2cm・札入れ×2・小銭入れ×1・ポケット×1・カード入れ×4【素材】エンボスレザー【カラー】グレー【付属品】なし【購入先】古物商登録済みのブランド品専門店販売事業者___⧉商品について⧉___・鑑定済みの正規品のみ扱うオークション等にて購入‼️・全品クリーニング済み及び専門技術による簡易メンテナンス済み‼️✳️個人計測のため若干の誤差はご了承ください。✳️中古品となりますので、ご理解いただける方のみご購入ください。✳️出品にあたり検品しておりますが、見落としなどある場合はご了承ください。〖発送〗発送はできる限り匿名配送で致します。基本的には24時間以内の即日発送しております。___⧉出品者に関して⧉___販売にするにあたり皆様に安心して頂けるよう、古物免許も取得済みです✨【古物商許可番号】✨✅大阪府公安委員会 第62110R041880号✅



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