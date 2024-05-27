新品未開封　MAN WITH マンウィズ Claw Tシャツ Lサイズ

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【新品未開封】MANWITHAMISSIONマンウィズClawmarkslogoT（スクリームカラー）Lサイズ Tシャツ オリジナル 限定通称爪痕タイダイTが通販にもドロップ！！爪痕をイメージしたインパクト大なタイダイ染めは3色を使った特殊技法で表現。オリジナルタグも付いててクール！※染めの工程上、商品によりサイズに多少のバラツキが生じる場合があります。※こちらの商品は摩擦・汗・雨・水分により色移り・色落ちする場合がございます。淡色（白等）とのコーディネートは避け、必ず単品でのお洗濯をお願い致します。染め製品ならではの風合いをお楽しみください。※1点1点職人による手作りとなります。その為、形や色合い・染め模様など若干異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。素材：綿100% 約6.5オンスサイズ：【Lサイズ】着丈:約74.5cm 身幅:約54cm 肩巾:約52cm 袖丈:約21cm※染めの工程上、サイズ誤差が通常より大きい場合がございます。