鑑定済 ⭐️ 美品 サンローラン ロゴ 長財布

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⭐ご覧頂き、誠にありがとうございます。最後まで誠意を持ってお取り引きさせて頂きます。出品中の商品はこちら！#tcshop#tcSaintLaurent即購入、大歓迎です✨⭐当ショップ取り扱いの全てのブランド品は、鑑定済みの正規品です。こちらの商品は、エコリングオークションにて購入しました。【✨SAINTLAURENTサンローランロゴ長財布✨】SL825523BRAND：SAINTLAURENTサンローラン品番：GBL529982・0219サイズ：縦:18×横:9.3×マチ:1.5色系統：グレー系仕様 ：小銭入れ×1ポケット×4カード入れ×14生産国：イタリア付属：なし⭐使用による縦皺、角スレが僅かにございますが、中は綺麗で総合的に美品となっております。ロゴには金属剥げはなく綺麗です。※状態については主観になります。画像にてご判断の程宜しくお願い致します。ご不明な点ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい(^^)⭐商品サイズは当店スタッフが手作業で計測しておりますので、若干の誤差が生じる場合がございます。⭐掲載写真は撮影や端末の環境により、実物と異なって見える場合がございます。⭐思っていた状態や商品と違ったり等の理由では返品は受け付けておりません。良く状態を確認して同意してくれた方のみご購入の程宜しくお願い致します。⭐プロフィールのご一読をお願いしております。質問などある方はコメント欄にてお気軽にお問い合わせください。#tcSaintLaurent #tcshop #SaintLaurent#サンローラン