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NIKE JORDAN ベロアカットソー　ポケットTシャツ　XXL ベルベット
商品番号 Q21429459105
商品名

NIKE JORDAN ベロアカットソー　ポケットTシャツ　XXL ベルベット
ブランド名 ジョーダン
特別価格 税込 3,493 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品説明:隠しファスナーポケットが良いアクセントになってます。【コンディション】こちらの商品は【B】ランクです。\u2028【S】＝新品またはデッドストック。\u2028\u2028【A】＝ほとんど使用感のない状態\u2028\u2028【B】＝使用感あり。目立つダメージはなく着用に支障なし。\u2028\u2028【C】＝使用感、ダメージあり。【JUNK】ジャンク品できる限りないように努力していますが素人検品のため見落としがある場合があります。あくまで古着であることをご理解の上ご購入を検討してください。サイズ表記:XXL実寸肩幅:ラグラン(肩から肩を直線で計測）身幅:73（脇下から脇下）袖丈:25（脇下から袖先）着丈:83.5（首肩付け根から裾下）素人採寸ですので多少の誤差は容赦ください。他にも色々と出品しておりますのでよろしかったら以下のタグにてご覧ください。#vinstocks柄・デザイン···無地カラー···ブルー袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/rouge838810.html
http://narcologia.ru/goods/message794627.html
http://narcologia.ru/goods/browse248691.html
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