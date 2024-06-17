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ジュゼッペザノッティ　キャップ　ブラック
商品番号 O29852773763
商品名

ジュゼッペザノッティ　キャップ　ブラック
ブランド名 ジュゼッペザノッティ
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック形···ベースボール確か2年前銀座で5万5千円くらいで購入しましたが、使わずに日陰で箱で保存しておりました。帽子の型崩れもありません。もう日本には出回っていないレアアイテムになります。サイズ　M
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