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商品詳細
・アクリル絵の具・紙 （額アリ）・A4サイズ(210mm×297mm)アートの新たな表現を実験したitem13。A4サイズのアクリル絵の具で描かれた絵画は、コンパクトなサイズながらもその存在感は抜群です。青と赤を基調とした色合いが鮮やかに躍動し、見る人の心を掴みます。この作品はitemシリーズの13枚目の作品であり、実験の一環でもあります。自身のアート制作に全てを捧げ、一つ一つの作品には心の葛藤や希望が込められています。そのため、この絵画はただの作品ではなく、アーティスト・ストーリーの一部とも言えるでしょう。その魅力は単に色合いやデザインだけに留まりません。item13は、あなたが見ることで何かを感じ、考えさせられるような作品です。その抽象的な表現は、言葉ではなかなか言い表せない感情やイメージを引き出します。是非、目に焼き付けて、その世界観を感じてみてください。ご注意：この商品は額装され、発送いたします。また、実物と写真では色味が異なって見えることがございますので、予めご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/passivity180483.html
http://narcologia.ru/goods/enquire35289.html
http://narcologia.ru/goods/stealth167876.html
item 13 lhee.org
ITEM 13
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