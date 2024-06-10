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犬夜叉　額装最高級複製原画 第二弾
商品番号 C41273046153
商品名

犬夜叉　額装最高級複製原画 第二弾
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 11,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

少年サンデーSHOPプレミアム額装最高級複製原画『犬夜叉』第弍弾原画サイズ：Ａ3小学館総合通販サイト、少年サンデーSHOPプレミアム限定の犬夜叉額装複製原画です。半妖の夜叉姫、祝TVアニメ放送記念で製作されたものです。新品未使用、丁寧に梱包し発送致します。サイズが3種類あり、こちらは一番大きいＡ3サイズのものです。Ａ3の原画を額装してありますので、豪華で迫力があります。この第二弾は主要キャラクターが数多く描かれており、大きいサイズの方がより映えること間違いなし！限定生産でＡ3サイズは希少、またシリアルナンバーは130番台、留美子先生のデジタルサインも書かれています。高橋留美子うる星やつらめぞん一刻らんまマオ　MAO
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