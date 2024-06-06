新品☆TATRAS タトラス ボアパーカー NEDEDO

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新品☆TATRASタトラスボアパーカーNEDEDO・ウールのような質感が特徴のポリエステル糸を使用したシープ調ボアブルゾン。・繊細なファイバーを高密度に編む事で、ボリューム感と保温性に優れたアイテム。・ポケット部分はエコスエードで切り替えることで、カジュアルな中にも高級感を演出。・被った時に立体的に見えるお椀型のフードは、おろした時でもフードが潰れないこだわりの設計。・スピンドルコードと左腕のベルクロにあしらわれたTATRASロゴが、控えめなアクセントを放つ1着。メーカー品番：NEDEDO品番:MTAT23A4908-L■素材素材:ポリエステル97%ウール3％ 裏地:ポリエステル100%■原産国中国■カラー・ブラック※他サイトでも販売しているため、購入前にコメントください。宜しくお願いいたします。◎この出品サイズ以外にも下記サイズが在庫ございます。サイズを選択する販売形式はとっておりませんので、ご希望サイズをコメントいただければ新たに出品いたします。■サイズ01着丈67.5cm、肩幅55.6cm、胸囲62.0cm、袖丈54.9cm02着丈69.5cm、肩幅57.1cm、胸囲64.0cm、袖丈56.4cm03着丈71.5cm、肩幅58.6cm、胸囲66.0cm、袖丈57.9cm04着丈73.5cm、肩幅60.1cm、胸囲69.0cm、袖丈59.4cm