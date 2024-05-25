新品 NEW ERAニューエラ PC 59FIFTY

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商品詳細
2023.9.14にネットで購入しましたが、他のロゴのものを入手したのでこちらは出品します。カラー:ネイビー×ホワイトサイズ:73/8定価6,380円新品未使用タグ付きです#NEWERA#ニューエラ
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