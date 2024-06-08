コムデギャルソン オム 04AW ウール縮絨ジャケット / ブルゾン

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◆ブランドCOMMEdesGARCONSHOMMEコムデギャルソンオム◆アイテム04AWウール縮絨ジャケット/ブルゾンMAD2004HN-J060◆コンディションA（比較的使用感の少ないお品物ですが、襟内側の裏地に僅かな汚れがございます。）◆素材表地：毛100％裏地：キュプラ100％◆色チャコール（ブラックに近い色味です）◆定価-◆表記サイズM◆サイズ詳細肩幅：約44cm身幅：約54cm（脇下～脇下）袖丈：約67cm着丈：約65.5cm