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gunda ジェロニモネックレス　hyde着用
商品番号 V89260790186
商品名

gunda ジェロニモネックレス　hyde着用
ブランド名 ガンダ
特別価格 税込 18,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

gundaジェロニモネックレスです。お店に頼み、シルバーのチェーンを取ってもらいそこに付いていたトップを石のチェーンに付けて頂きました。以前の絡まったりしていた物を絡まらないデザインなのでかなり使いやすいです。ファッションの系統が変わった為、　出品者致します。　売り切りたいので　お安めの出品と致します。
http://narcologia.ru/goods/ordering20779.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect834570.html
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