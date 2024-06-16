gunda ジェロニモネックレス　hyde着用

gundaジェロニモネックレスです。お店に頼み、シルバーのチェーンを取ってもらいそこに付いていたトップを石のチェーンに付けて頂きました。以前の絡まったりしていた物を絡まらないデザインなのでかなり使いやすいです。ファッションの系統が変わった為、 出品者致します。 売り切りたいので お安めの出品と致します。



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