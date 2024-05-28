Bottega Veneta ZIPアップツイルジャケット

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商品詳細
BottegaVenetaダニエル・リージャケットダニエル・リー期のBottegaVenetaを象徴するトライアングルモチーフのツイルジャケットです。21ssもしくは、2021のプレスプリングのコレクションで登場したsalon01のものです。サイズは一番人気の48サイズ（L）です。ドロップショルダーでアームにゆとりがあります。BURBERRYに就任したダニエル・リーのプロダクトで、今後も価値があるものだと思います。トラヴィスも、同タイプ（ウール）のものを着ていたようです。個人的には、ウールよりもコットンタイプの方が、着回しやすいと思います。46サイズと48サイズで、分けて使っておりましたが、どちらも着る機会が無くなったため出品します。素人採寸着丈約60cm袖丈約60cm（ドロップショルダーのため、正確でないかもしれません。）身幅約61cm色：ブラックサイズ：48サイズ状態：目立つ傷や汚れは見当たりません。着用回数：5〜10回程付属品：ガーナメント、その他紙類素材···コットンカラー···ブラックジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし
http://narcologia.ru/goods/composite404654.html
http://narcologia.ru/goods/recycling863914.html
http://narcologia.ru/goods/freshman638956.html
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