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カスタム・手彫り「The Ridge」チタン製の交換用プレート
商品番号 L78927962497
商品名

カスタム・手彫り「The Ridge」チタン製の交換用プレート
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 15,265 円
在庫状況 あり

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商品詳細

２枚のオリジナル「TheRidge」チタン製プレート・手彫りで繊細な仕上がりです。フロントとバックの２枚のプレートのみの販売です。ウォレットは含まれておりません。#ザリッジ#TheRidge#カスタム#EDC#彫刻#チタン#Titanium#マネークリップ
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