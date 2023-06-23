ネイバーフッド　SRL SRL . STRAW HAT NATURAL M

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商品詳細
値段交渉可能です！23SS新作即完売商品です。SRLNeighborhoodネイバーフッド植物ラインSRL「SpecimenResearchLaboratory」のストローハットです。サイズは即完売したMサイズ(58cm)です。【商品情報】ザックリと編み立てることで通気性を高めたストローハット。高めのクラウンと広いブリムに、オリジナルストッパーとミックスコードのチンストラップを付属。フロント、左サイドにネームタグを配置。・状態正規新品送料手数料込み。窪塚洋介さん着用。・サイズM(58cm)希少サイズです。・素材···麦わら・ストロー・カラー···ベージュ
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