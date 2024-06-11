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メゾンマルジェラ　ギターネックレス　ギター弦
商品番号 R21500757277
商品名

メゾンマルジェラ　ギターネックレス　ギター弦
ブランド名 メゾンマルジェラ
特別価格 税込 5,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···真鍮カラー···ゴールドマルジェラのギターの弦を模して作られたネックレスです。後ろの留め具で留めるタイプのネックレスです。シーズンは確か9or10年とかだった気がします。あまり定かではなく恐縮です。国内の定価が10万ほどだったと記憶しています。滅多に市場に出てこない貴重な商品なのでこの機会にいかがでしょうか。ゴールド色ですが真鍮の特性上仕方がない小傷がありますので画像を確認して頂いて納得の上に購入のほどよろしくお願いします。気になる事がありましたら質問ください。
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