◇CHROME HEARTS◇ カットアウトクロスダイヤ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。◇CHROMEHEARTSクロムハーツ◇商品名:カットアウトクロスダイヤ◇素材：シルバー925◇サイズ◇カットアウトクロスダイヤ2.2cm×1.0cm天然ジルコンダイヤをセッティングしています。【付属品】購入時のインボイス写し◇シルバーポリッシュ◇ショップ袋◇使用感も少ない綺麗な状態です。お互いに気持ちの良いお取り引きになるよう心掛けています♪
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http://narcologia.ru/goods/teaspoonful622251.html
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