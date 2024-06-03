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◇CHROME HEARTS◇ カットアウトクロスダイヤ
商品番号 Q93454002357
商品名

◇CHROME HEARTS◇ カットアウトクロスダイヤ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 20,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。◇CHROMEHEARTSクロムハーツ◇商品名:カットアウトクロスダイヤ◇素材：シルバー925◇サイズ◇カットアウトクロスダイヤ2.2cm×1.0cm天然ジルコンダイヤをセッティングしています。【付属品】購入時のインボイス写し◇シルバーポリッシュ◇ショップ袋◇使用感も少ない綺麗な状態です。お互いに気持ちの良いお取り引きになるよう心掛けています♪
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