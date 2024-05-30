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ロンワンズのネックレス
商品番号 V64968730033
商品名

ロンワンズのネックレス
ブランド名 ロンワンズ
特別価格 税込 43,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロンワンズのネックレスです。トップとチェーンセットになります。トップ・・・DoveBellKeyClaspLargeチェーン・・・MatingFlightHooksBoxChainL(チェーンの長さは47センチ)友人から購入したものになりますので詳細なことはわかりかねますが、ギャランティカードや箱、レシートなど全てあります。使用感はみられますが、目立った傷などはみた感じございません。(主観になります)総額24万ほどで入手困難なため、この金額ですとだいぶお安いかと思われます。また、売れなければ私自身が使用するため、大幅に値下げする予定はないことを容赦ください。
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