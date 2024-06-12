【美品】SHAREEF シャリーフ　SHORT SHIRTS BLOUSON

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即購入OK！◾️商品名SHAREEF シャリーフSHORTSHIRTSBLOUSON◾️サイズサイズ2（M〜L相当）肩幅：67身幅：66.5着丈：54.5袖丈：54.5◾️カラーグレー（縦に細めの白パイピングあり）◾️素材コットン100％◾️定価39,600円（税抜）◾️商品の状態1年ほど前にこちらで購入しましたが、着用は1、2回程度のみです。もともと、ベルト先が若干ほつれておりましたが、購入した際に少し目立たないように切り揃えましたので、見た目や着用に関する問題は特にありません！※中古品、自宅保管のため、ご理解のある方のみよろしくお願いいたします。※質問等ございましたら、お気軽にコメントお願いいたします。