KAPTAIN SUNSHINE ドリズラージャケット 36

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Kaptain Sunshine ドリズラーの通販 by ilmari1215's shop｜ラクマ

KAPTAINSUNSHINE(キャプテンサンシャイン)DrizzlerJacketドリズラージャケットCOLOR：khakigunclubcheck(カーキガンクラブチェック)62,700円試着のみの新品です。タグはありません。サイズ36、身幅59cm、着丈64cmクラシカルかつ上品に男らしさを感じさせるジャケット英国産のシェットランドウールをメインにアルパカをミックスした、上質なライトツイードのショートブルゾン。リラクシングなボックスシルエットと、オリジナルのパターンを描いたファブリックが好相性で、良さを引き立て合う組み合わせとなっています。また、チンストラップや背中の低い位置に配したヨークなどが特徴の、とてもクラシカルな雰囲気を纏ったデザインが魅力。軽快でいて上質。長く付き合っていける良いものをお求めの方におすすめしたい逸品です。アルパカを50％ブレンドした梳毛糸をタテ糸に、カリッとした風合いが特徴の英国羊毛をブレンドしたものをヨコ糸に使用。さらに、適度にミルドも施されたライトツイード。英国羊毛100％のツイードにはない、上質な肌触りと軽やかな風合いが特徴です。ダブルジップ仕様、滑りの良い裏地付きなので、ニットなどを着ても袖通りがスムーズです。