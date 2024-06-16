

新品 アンダーハンデット SUICIDAL TENDENCIES M グローブ | labiela.com



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UNDERHANDED/アンダーハンデッド＞｜手袋にも個性を！5人の ...



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ご覧いただきありがとうございます。UNDERHANDED：SUPERSUICIDALTENDENCIESMサイズ、ネイビーの新品になります。SUICIDALTENDENCIESのバンダナ柄で、ピストバイクやスケートボードにもマッチすると思います。アンダーハンデットは、実績と経験あるクラフトマンが、立体裁断の技術と卓越したノウハウをバックグランドに、4WAYストレッチ素材を使用して、手袋であることを忘れるフィット感を実現した、タッチパネル対応のグローブブランドです。「URBANSPORT」をターゲットに、ARTの要素をミックスさせたアンダーハンデットの大きな特徴は、マテリアルへの高いプリント技術であり、グローブを単なる機能的なガジェットから、個性的なファッションアイコンヘと進化させた、今までにない全く新しいグローブブランドです。■素材：4WAYストレッチ素材(伸縮性が高く、フィット感が優れている)ガジェット：タッチパネル対応。伝統技術の立体裁断と4WAYストレッチ素材で最高のフィット感。手のひらには、優れたグリップ性を発揮するシリコンを完備。掌部：ポリエステル80%、ポリウレタン20%甲部：ポリエステル100%マチ：ポリエステル100%手首周り：ポリエステル100%■サイズ：(cm)メンズM：全長約/23・横幅約/9・手囲い約/24新品・未開封・商品タグ付きになります。#SUICIDALTENDENCIES#HARDCORE#スーサイダル#グローブ#手袋#ピスト#スケート#SK8#Supreme#BMX