プラチナ製 シンプル クロス ネックレス 国内生産品 厳選 pt850

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商品詳細
材質···プラチナカラー···シルバー◆トップサイズ 約11㎜×7㎜◆中石 -◆使用金属 ptcoatingbrass◇チェーン素材pt850◇チェーン長さ40cm ※別途料金オプションにて45cmへ変更可能。■付属品 BOX品質は記載通りで御座います。
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