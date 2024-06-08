バラクータ　G9　コーデュロイ　新品未使用

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商品詳細
バラクータ G9コーデュロイジャケット サイズは40です。一般的なL相当です。色はダークグリーンです。新品未使用。タグ付き色がキレイで、柄も可愛くとてもオシャレです。定価63800円「ブランド・メーカー」バラクータ「参考採寸」ラグランスリーブ(右肩首付根～袖口)約80㎝身幅(右脇下2㎝～左脇下2㎝)約56㎝着丈(後襟ぐり中心～本体最長部分)約69㎝＊衣類は全て平台に平置きし外寸を測定しています。＊1～2cmの誤差が生じる場合があります。あくまでも参考程度にお考えください。「デザイン」グリーンコーデュロイG9長袖ジャケット「コメント」＊中古アイテムの特性上、細かい状態の記載漏れがある可能性がございますが、ご了承くださいませ。
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