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バラクータ　G9　コーデュロイ　新品未使用
商品番号 G47755810118
商品名

バラクータ　G9　コーデュロイ　新品未使用
ブランド名 バラクータ
特別価格 税込 17,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バラクータ　G9コーデュロイジャケット　　サイズは40です。一般的なL相当です。色はダークグリーンです。新品未使用。タグ付き色がキレイで、柄も可愛くとてもオシャレです。定価63800円「ブランド・メーカー」バラクータ「参考採寸」ラグランスリーブ(右肩首付根～袖口)約80㎝身幅(右脇下2㎝～左脇下2㎝)約56㎝着丈(後襟ぐり中心～本体最長部分)約69㎝＊衣類は全て平台に平置きし外寸を測定しています。＊1～2cmの誤差が生じる場合があります。あくまでも参考程度にお考えください。「デザイン」グリーンコーデュロイG9長袖ジャケット「コメント」＊中古アイテムの特性上、細かい状態の記載漏れがある可能性がございますが、ご了承くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/mythic876535.html
http://narcologia.ru/goods/protein145234.html
http://narcologia.ru/goods/approximate901720.html
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