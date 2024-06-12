☆在庫処分 シルバーワン イタリア製 シルバー 喜平ブレス カシメ メンズ 69

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補足説明：シルバーワンイタリア製シルバー喜平ブレスレット6面カット幅3mm～7.5mm長18cm～21cm丸カシメメンズ69複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れ次第終了となります。商品内容 ：全長：20cm幅：5mm厚み：2mm重さ：約10g材質：ITALYシルバー925付属品：シルバーワン製品書（Silver1ギャランティーカード）商品説明：世界中で古くから愛されるクラシカルなスタイルの喜平チェーンブレスレット！光沢クォリティーの高さで世界に知られるイタリア製です♪プラチナの様な明るい白銀色が特徴！世界中で古くから愛されるクラシカルなスタイルの喜平チェーンブレスレット！光沢クォリティーの高さで世界に知られるイタリア製です♪プラチナの様な明るい白銀色が特徴！ブランドなど ：//シルバーワン(Silver1)のストアを表示梱包にも注意してお届け致します。土日祝に関して、配送業者がお休みであるため、土日祝前のご注文は出荷が遅れる可能性があります。ご理解の上ご購入下さいませ。いつまでもありがとうございます。