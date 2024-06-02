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ルイヴィトン　モノグラム 黒　エリザベット ペンケース GI0199 ブラック
商品番号 C78682690328
商品名

ルイヴィトン　モノグラム 黒　エリザベット ペンケース GI0199 ブラック
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 22,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧いただき、ありがとうございます。縦幅：5センチ横幅：21センチマチ：5センチ某大手ブランドリサイクルショップにて購入、鑑定済み正規品です。ぜひご検討ください。管理番号:
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