【激レア】FR2 キョンシー 頭狂色情兎 中国 Tシャツ M 黒 青 黄色 白

全商品一覧➡︎#ゆうみの古着Tシャツ類➡︎#ゆうみのTシャツFR2一覧➡︎#ゆうみのFR2ストリートコーデに欠かせないFR2の激レアTシャツ。FR2の中でも屈指の人気を誇るキョンシーデザイン。古着好きに大人気のブラックは激レアで流通量も少なく、探されている方も多いはず。レトロストリートな雰囲気が抜群の存在感で、着ているだけで目を惹きます。超万能なオールブラックのボディに、SmokingKillsデザインが映える激レアな一着。コットン100％のやわらかい着心地はインナーにも最適。☑️状態【B】汚れ、傷、着用感あり全体的に使用感ありボディ（前側）に汚れ着用に全く問題はなく、古着好きなら味として楽しめるレベルです。☑️サイズ：M着丈67肩幅48身幅54袖丈21（cm）☑️カラー：ブラック黒ブルー青イエロー黄色☑️素材：コットン100%✴古着女子ゆうみはこんな方におすすめ(◜ᴗ◝)✅オーバーサイズ・ビッグサイズ・ゆるだぼストリートコーデ好き✅厚底靴で白黒カラーのおしゃれな韓国ファッション好き✅ヴィンテージスポーツブランド(ナイキ、アディダス、ラルフローレン、ラコステ、フレッドペリー、チャンピオン、トミーヒルフィガー)を合わせたスポーツMIX、90s・80sコーデ・スニーカー好き☑️当店ではカジュアルでかわいいビンテージのTシャツやパーカー、スウェット・トレーナーは勿論、柄シャツやニット、ポロシャツやナイロンジャケットまで半袖の春服夏服長袖の秋服冬服を幅広く販売⭐️ホワイトやブラック、花柄やビッグロゴ・刺繍ワンポイント・アーガイル・ボヘミアンといった定番デザインやベージュやカーキなどのアースカラー、パステルやメッシュなどトレンド商品を毎日出品❗️※水着は取扱無し☑️トレンドの大きめサイズ(メンズM・L・XL・XXL・生地)がメイン＋大きめのSやレディースを取扱カップルでシミラールック、男女兼用ユニセックスで楽しめます⭐️☑️ストリートコーデやワンピースは体型カバーにも最適！可愛いハンドメイドアクセサリーやウィッグ・エクステと合わせてコーデを格上げして！全商品一覧➡︎#ゆうみの古着Tシャツ類➡︎#ゆうみのTシャツFR2一覧➡︎#ゆうみのFR2



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