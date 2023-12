【新品】シーシー　SEE SEE SUPER BIG ROUND SS TEE

シーシー 新作 Tシャツ【S1】SEESEESUPERBIGROUNDSSTEE定価12,500円(税別)間違えて2枚購入してしまいました!新品未使用で袋から出さずにそのまま出荷します。価格は手数料と配送料で当方利益マイナスの転売目的ではないです。気持ちよく取引きしたいので値引き交渉はなしでお願いします。購入前にプロフィールをご覧ください。交換とかの交渉なら受けます。シーシー23SSホワイトTシャツ素材:COTTON100%素材はコットン100%で40/1コーマスムース糸を使用した、きめの細かいソフトな肌触りが特徴の天竺素材です。SIZE:(XL)着丈約82cm/身幅約82cm/袖丈約24cm※上記サイズチャートですが、ボディーによって数値の誤差がある場合もございます。参考サイズとしてご覧下さい。※手作業での計測となります。多少の誤差はご了承下さい。【SEESEE】伝統工芸<静岡挽物>を継承する、HOMEWAREブランド<SEESEE>。ハンドメイドならではの、素材感や個体差を『個性』とし、伝統技術と革新的デザインを融合させ、暮らしに豊かさをあたえます。SEESEEの洋服たちは\"ずっと着たい服\"をテーマに、Directorである湯本氏のこれまでの経験や感性から作り出されています。#descendant#wtaps#wtapsdailypics#wackomaria#wackomariaguiltyparties#neighborhood#seesee#cityboyootd@cityboyootd#seesee#シーシー#urbanresarch#アーバンリサーチ#1ldk



