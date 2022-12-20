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【激レア】red spider fragment 藤原ヒロシ
商品番号 Q50361874687
商品名

【激レア】red spider fragment 藤原ヒロシ
ブランド名 フラッグメント
特別価格 税込 5,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックredspiderxfragmentのコラボキャップです。新品未使用にて、保管しておりましたが使用機会も無いため出品させて頂きます。素人保管及び、発売から歳月も経っている為トラブル防止として必要な写真等や確認したい部位がありましたらコメントお願いいたします。レゲエ　ヒップホップ　レッドスパイダー　緊急事態
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