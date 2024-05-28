✨️新品未使用⚛️ポール・スミス✨アーティストカラーマルチストライプ長財布

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商品詳細
✩ご訪問ありがとうございます✩.*˚*・゜゜・*:.。..。.:*⭐️(n‘∀‘)η゜・・*:.。..。.:*・゜゜・*❁⃘PaulSmith❁⃘アーチストカラーマルチストライプ長財布✿≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣✿◻️数年前に都内百貨店にて購入☆プレゼント用にと購入したのですが…手元に置きたくなってしまい✨️大切に保管✨️していました。発色もよく上品☆でとっても素敵な商品なので手放すのには…迷いもありましたが…✨️(*'ー'*)✨️気に入って頂ける方がいらしたらお譲りしたいと思います。※箱の他に⚛️PaulSmithの名入りの袋もありますのでプレゼントなどにもいかがでしょうか。▼内側はブラックですが、表地の上品カラフルな色合いでお洒落男子＆女子にもGood♥️*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*ポール・スミスお馴染みのアーティストカラーストライプですが表デザインでのこのロゴ位置のタイプは新品ではほぼ出回ってないため希少かと思います。◽️柄・デザイン···ボーダー・◽️素材・牛革財布形···長財布
http://narcologia.ru/goods/rebellion440578.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect482370.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant295282.html
✨️新品未使用✴️ポール・スミス✨アーティストカラーマルチ ...
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ポールスミス 長財布 マルチストライプ
Paul Smith 長財布 4778 ジップアラウンドマルチストライプ柄-WOODNET
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ポールスミス 長財布 NEWマルチストライプ(ポールスミス ) - フリマ ...
Paul Smith - 【値下げ】☆新品☆ポールスミス マルチストライプ長財布 ...
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ポールスミス Paul Smith 財布 長財布 ラウンドファスナー メンズ ...
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