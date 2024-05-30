ノースフェイス パープルレーベル グラフィック Tシャツ

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商品詳細
新品未使用タグ付きです。サイズ：ＳTHENORTHFACEPURPLELABEL/ノースフェイスパープルレーベルの5.5ozH/SGraphicTeeです【デザイン・仕様】・USAコットンの5.5oz天竺を使用したグラフィックTシャツ。・USAコットンの生地が持つ独特な肌触りが特徴です。・版画作家の「大河原健太」氏によるアートワーク。・THENORTHFACEの文字をタイポグラフィとして落とし込み、木版画をベースに制作されたアートワークをプリント。・ゆったりとした身幅と肩を落として着られるオーバーサイズフィット。
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