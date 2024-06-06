90s Pennzoil 企業 レーシング キャップ USA製 アメカジ

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商品詳細
90年代のペンズオイルの企業キャップです。ボディもしっかりとUSA製で、ストラップは本革で豪華な造りです。レーシングとしても有名ですし、企業物としてもカッコいいキャップです。現在、パルプフィクションやタイタニックなどのムービーTやNirvanaやRedHotChiliPeppersなどのロックT、2PACやスヌープドッグなどのラップTなどヴィンテージTシャツがかなり高騰しています。その影響で、ヴィンテージキャップも高騰しています。USA製の物は本国でも人気でかなり枯渇しています。Supremeなどでもレーシング物や企業物がサンプリングしています。イエローなので、派手だと思われますが、バイザーがブラックのツートンなので、かなり合わせやすいです。よろしくお願いします！
http://narcologia.ru/goods/forthcoming935592.html
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アメリカ製
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