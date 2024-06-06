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sacai 2020AW ストールスカーフ
商品番号 D68592475196
商品名

sacai 2020AW ストールスカーフ
ブランド名 サカイ
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

sacai2020AWストールスカーフです。サイズは、幅約29センチ長さ約120センチです。3回程度使用で、目立った汚れや傷などはございませんので、まだまだご使用いただけます。ぜひご検討よろしくお願いします！柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ベージュ素材···シルク
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