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クロムハーツ 1ジップクロスボタンレザーウォレット ブラック
商品番号 L24706018063
商品名

クロムハーツ 1ジップクロスボタンレザーウォレット ブラック
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 40,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツらしいアメリカのドル札仕様の二つ折り財布です。色味の深い黒色の牛革で作られており、ステッチと中の生地も黒一色でとてもシンプルな作りが特徴的です。収納スペースは非常にスマートな作りで、持ち歩きやすさが嬉しいアイテムです。
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