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商品詳細
他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】ほぼデッド【80s】ジャックダニエル×NEWERAフラップキャップ【生産国】USA【年代】1980＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約61cmツバ長：約7cm高さ：約13cm＿COMMENT＿＿＿ニューエラーとジャックダニエルとのコラボキャップ。フロントのデカパッチに蛍光色オレンジがインパクトあり。ほぼデッドストックの良いコンディションでオススメです。＿COLOR＿＿＿オレンジ ブラックj＿CONDITION＿＿＿9/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中
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http://narcologia.ru/goods/sucrose178240.html
ほぼデッド【80s】米国製 ジャックダニエル×NEW ERA フラップキャップ-
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☆未使用品☆NEW ERA ニューエラ 9 FIFTY【M-Lフリーサイズ】Jack ...
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2023年最新】ジャックダニエル キャップの人気アイテム - メルカリ
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