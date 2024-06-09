ETRO エトロ メンズ ベージュ×オレンジ ペイズリー 高級ウールネクタイ ...

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ETROのネクタイになります。■他のネクタイは下記から見られます。#たーさんのネクタイ送料無料です。USED品である事をご理解の上、ご購入下さいます様、お願い致します。■カラー ベージュ×オレンジ系■サイズ 全長:約146cm 剣先幅:約9cm■素材 ウール：70% シルク：30%■コンディション 目立った傷汚れはございません。気になる点がありましたら、ご購入前にコメント頂けますと幸いです。■他のネクタイは下記から見られます。#たーさんのネクタイ