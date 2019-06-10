Off-White ベルト

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1度だけ使用致しましたか、思っていたより長かったので出品致します。【ブランド】OFF-WHITE（オフホワイト）【アイテム】ベルト【タイプ】メンズ【カラー】黄x黒(総柄)【サイズ】-【実寸(cm)】全長:194cm,幅:3cm【コメント】ベルトです。【その他詳細】シーズン：オールシーズン