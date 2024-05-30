HTC SUNSET Long Wallet Flower #1 TQS

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素材···本革カラー···ブラックHTCSUNSETLongWalletFlower#1TQSBlack定価63800円即購入可。値下げ不可。本革なので、経年劣化が見られますが大きな傷等は見当たりません。経年劣化の状態は写真をご参考ください。○財布の使用回数は4、5回です。○お札はそのまま折りたたまずに入ります。○石は欠けておらず、そういったデザインのものになります。