ヴィヴィアン◇人気！メンズ サフィアーノレザー ORB

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新品未使用タグ、外箱付き参考価格 27,800円オンラインで販売されている価格です。#pepe出品中のVivienneWestwood◇品番•品名 51100010-42143MANWALLETWITHCOINPOCKET◇カラー:濃い灰色(smokegreyスモークグレー)黒に近いお色味です。◇付属品:箱・タグ#pepe出品中の財布◇素材:レザー使いやすい開閉スナップ◇仕様:札入れ×2オープンポケット×2小銭入れ×1カード入れ×3◇サイズ 縦9.5 横11 厚み3.5 （cm)◇金具にはブランドの刻印。中にもブランド刻印とレザー製、イタリア製の刻印があります。◇金具 シルバー◇イタリアのヴィヴィアンウエストウッドで購入致しました。本商品はイタリア製ですので、イタリアで日本より安く購入出来ました。 本物保証送料無料匿名配送可能財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革柄・デザイン···無地カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革