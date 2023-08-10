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LOUIS VUITTON ルイヴィトン ダミエ柄 ネクタイ
商品番号 F89656313687
商品名

LOUIS VUITTON ルイヴィトン ダミエ柄 ネクタイ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 1,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUISVUITTON■全長　　　約150cm■大剣幅　　約9cm■小剣幅　　約4.5cm付属品　なし一部汚れあり(写真7枚目)裏面ほつれあり(写真8枚目)気になる部分などございましたら、お気軽にコメント下さい(^^)
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