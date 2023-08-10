LOUIS VUITTON ルイヴィトン ダミエ柄 ネクタイ

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商品詳細
LOUISVUITTON■全長 約150cm■大剣幅 約9cm■小剣幅 約4.5cm付属品 なし一部汚れあり(写真7枚目)裏面ほつれあり(写真8枚目)気になる部分などございましたら、お気軽にコメント下さい(^^)
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