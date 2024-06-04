SEGA TOYS グランドピアニスト

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商品詳細
早い者勝ち！！！通電しませんのでジャンク品として販売しています。ジャンク品としてご理解のある方のみご購入お願いします。分解修理にご興味のある方、必要な部品のある方、いかがでしょうか。ジャンク扱い商品については返品はご遠慮願います。ジャンク品とは、そのまま使える見込みがないほど故障・損耗し、本来の製品としての利用価値を失っている品物。神経質な方はご遠慮ください。
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