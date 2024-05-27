Silver 925 デザイン ハート リング 11号 スターリングシルバー

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商品詳細
サイズ・・・１１号状態:使用感はありますが、まだまだお使いいただけます。カラー・・・シルバー素材・・・SILVER925UNKNOWN(ブランド不明)Silver925デザインハートリング11号スターリングシルバー指輪※採寸は多少の誤差が生じる場合がございます。※商品写真の色合いは実際の商品と若干異なる場合がございます。※ユーズドもしくは、ビンテージ品のため使用感や細かいキズ、汚れがある場合もございますのでご了承ください。
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