ブランド:MaisonMargielaメゾンマルジェラMaisonMartinMargielaマルタンマルジェラアイテム:Setoffoursilverrings4連リング素材:シルバー925silver925カラー:シルバーサイズ:直径2.2cm2cm1.8cm(調整可能)状態:silver925特有のくすみや小傷がございますがvintageの風合いがありかっこいいです。気になる方はシルバー磨き等で綺麗になると思います。※3つのみのセット販売になります。【商品説明】MaisonMargielaの名作の4連リング。マルジェラらしいシンプルでミニマムなデザインながら洗練されたアイテムです。素材はSILVER925なので耐久性があり長年愛用いただけるアイテムです。サイズは調整可能なのでメンズでもレディースでも幅広い方々が着用できるアイテムです。モードな雰囲気を醸し出せます。この機会にぜひどうぞ。73



Maison Margiela Set of four silver rings - リング



Maison Margiela Set of four silver rings - リング



Maison Margiela Set of four silver rings - リング



Maison Margiela Set of four silver rings - リング



Maison Margiela Set of four silver rings - リング



Maison Margiela Set of four silver rings-



Maison Margiela Set of four silver rings - リング



Silver Set of Four Rings Maison Margiela - Vitkac Norway



MM6 Maison Margiela Set of four rings | Women's Jewelery | Vitkac



Maison Margiela Set of four silver rings 雑誌で紹介された www ...



MM6 Maison Margiela Set Of Four Open Rings - Silver for Women



Maison Margiela Set of four silver rings-



MM6 Maison Margiela(エムエムシックス メゾンマルジェラ)SILVER SET OF FOUR RINGS 4連 リング 【中古】【ブランド古着バズストア】



MM6 Maison Margiela(エムエムシックス メゾンマルジェラ)SILVER SET OF FOUR RINGS 4連 リング 【中古】【ブランド古着バズストア】



MM6 Maison Margiela Set of four rings | Women's Jewelery | Vitkac