LiSA チェキ 直筆サイン入り

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商品詳細
LiSAの直筆サイン入りチェキです。人の手に渡った物ですので、過度に神経質な方や、過度に気になる方のご購入は御遠慮下さい。新規IDの方、評価の悪い方は購入前にコメントをお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/conception740257.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis70444.html
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